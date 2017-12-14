​30 студентов вузов региона стали победителями конкурса на лучший проект бизнес-плана с использованием портала «Бизнес-навигатор МСП». Награждение состоялось сегодня в рамках Ярославского инвестиционного форума.



Конкурс проходил в ноябре на базе ЯрГУ им. П.Г. Демидова в партнерстве с АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк». 138 студентов вузов Ярославской области продемонстрировали свои способности к системному планированию бизнеса, умение правильно применять меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Победители конкурса получили денежные призы, а также право на стажировку в АО «МСП Банк».



– В рамках задач, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным, мы расширяем связи региона с федеральными институтами поддержки, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Это открывает широкие перспективы для развития наших предприятий, реализации инновационных проектов, качественной подготовки высококвалифицированных специалистов. Ярославский регион обладает огромным производственным и интеллектуальным потенциалом, и наша задача – создать условия для его качественной реализации.



Сотрудничество ЯрГУ им. Демидова с АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк» будет продолжено в рамках соглашения, подписанного в Ярославле в конце октября этого года. Правительство региона оказывает этому взаимодействию всестороннюю поддержку.



– Образовательный проект с ЯрГУ имени Демидова лишь часть той работы, которую мы проводим в Ярославском регионе, – пояснил заместитель председателя правления АО «МСП Банк» Петр Тарасов. – Мы также оказываем поддержку малому и среднему предпринимательству по трем направлениям: производственный бизнес, предоставление гарантий и помощь предприятиям в моногородах, куда коммерческие банки идут неохотно, потому что там высокие риски. Благодаря деятельности Правительства региона те предприниматели, которые хотят работать, могут этой поддержкой воспользоваться. Особенно актуальны эти возможности в аспекте реализации проектов в рамках ТОСЭР. Мы уже финансируем проекты из Гаврилов-Яма и Тутаева.