​Впервые в Ярославском инвестфоруме активное участие принимают зарубежные партнеры. Так, продолжением бизнес-миссии деловой делегации региона в Австрию и Словакию, которая состоялась в ноябре, стали телемосты с представителями обеих стран.



В рамках секции «Кластерная политика: инструмент развития экосистемы малого и среднего предпринимательства и повышения инвестиционной активности в регионах» директор словацкой Торгово-промышленной палаты Ян Мишура рассказал об опыте международной кооперации на примере международного кластера автокомпонентов в Словакии.



– Вхождение Ярославской области в международный кластер автомобилестроения является одним из перспективных путей развития, – отметил заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев. – В первую очередь принято решение сконцентрироваться на создании межрегионального кластера автокомпонентов в Ярославской области. Эти вопросы мы обсудили с представителями Минпромторга РФ, региональных органов власти соседних областей, ярославских предприятий, которые выразили серьезную заинтересованность в этом направлении.



Опыт Австрии по созданию технопарка клинической медицины, биотехнологий и информационных технологий «KREMS» был рассмотрен в секции «Инновации в фармацевтике и высокотехнологичной медицине». Также участники секции обсудили развитие международного партнерства на базе таких проектов.



– Мы занимаемся развитием экономики Нижней Австрии. У нас в управлении 17 технопарков, которые объединяют 790 компаний в шести кластерах. Кластеры не являются локальным местом, а объединяют компании разных направлений, что повышает их эффективность, – рассказал представитель делового агентства «ECOplus» Федор Зибанов.



По итогам сессии принято решение в феврале организовать прикладную научно-практическую конференцию с участием фармацевтических компаний Ярославской области и резидентов технопарков «ECOplus». Также в ближайшее время будут определены проекты и направления, в рамках которых будет развиваться дальнейшее сотрудничество региона с Австрией.



Кроме того, в рамках форума прошла секция «Инвестиции в развитие внутреннего туризма России», в которой приняла участие иностранная делегация, представленная компаниями из Франции, Германии, Китая, Израиля, Великобритании. Эти компании организуют выездные мероприятия MICE как на территории России, так и за рубежом, деловые поездки для потенциальных инвесторов, интересуются деловым сотрудничеством, торговлей и кооперацией с Ярославской областью.



Для представителей зарубежной делегации Центр экспорта организовал также B2B-переговоры с 19 предприятиями региона, которые производят продукцию в различных сферах, потенциально перспективных для экспорта.