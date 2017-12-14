​14 декабря в Ярославском художественном музее вручали награды школьникам, которые стали победителями и призерами престижных филологических конкурсов.



Среди них – победители всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее». Эту тему предложил Президент России Владимир Путин 1 сентября на открытом уроке, который провел в Ярославле на форуме «ПроеКТОриЯ» для школьников всей страны.



В Ярославской области в конкурсе приняли участие 37 обучающихся из 23 образовательных организаций 10 муниципальных образований.



– Наибольший интерес у ребят вызвала тема истории малой родины, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Второе по популярности направление – участие молодежи во всероссийских, региональных и муниципальных проектах. Вот об этом ребята рассуждали, этот интерес говорит об их активной гражданской позиции, о готовности наших школьников вместе со взрослыми решать важные вопросы.



Награды также получили победители регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений. В этом году в нем приняли участие 52 обучающихся из 41 образовательной организации 16 муниципальных образований региона. В начале ноября делегация Ярославской области побывала в Москве на церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса сочинений, которая проходила в Министерстве образования и науки Российской Федерации. Анатолий Кокташев, ученик 11-го класса ярославской гимназии №2, был отмечен дипломами в специальной номинации «Национальное достояние России» (Всемирная федерация ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО) и в номинации Общенациональной ассоциации территориально-общественного самоуправления и общероссийского проекта «Добрые соседи».



Кроме того, на церемонии чествовали победителей еще одного значимого творческого соревнования – олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность». На заключительном этапе олимпиады, который прошел в Минске, Ярославскую область представляли шесть человек. В нем приняла участие 31 команда: 8 из Белоруссии и 23 из Российской Федерации.



У ярославской команды – второе место и диплом постоянного комитета Союзного государства. В этом году юным филологам удалось улучшить результат своих предшественников: у региона диплом третьей степени в 2010 году из Смоленска и в 2012-м – из Москвы.



Стоит отметить, что копилка достижений Ярославской области в рамках олимпиады серьезно пополнилась: пять личных дипломов и один командный. Ярославцы уже в третий раз за время проведения олимпиады Союзного государства вышли в номинацию «Команда-победительница».