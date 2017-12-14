​14 декабря на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции, которое провел заместитель губернатора Андрей Шабалин, обсудили реализуемые в 2016 – 2017 годах мероприятия в рамках национального плана по противодействию коррупции.



– Национальная стратегия на два года утверждена указом Президента России. В Ярославской области в этом направлении идет эффективная работа, действует областная программа. Отчет о ее реализации находится в открытом доступе, – сообщил Андрей Шабалин.



В борьбе с коррупцией в органах власти эффективными мероприятиями являются проверка деклараций о доходах чиновников, размещение соответствующей информации в СМИ, а также работа телефона доверия.



За девять месяцев 2017 года проанализировано 1068 сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных государственными гражданскими служащими, и 2241 – муниципальными.



– По результатам проведенных проверок в органах исполнительной власти региона в 2016 – 2017 годах 40 лиц были привлечены к юридической ответственности. В отношении восьми принято решение не применять меры в связи с малозначительностью нарушения, один человек уволен за несоблюдение норм антикоррупционного законодательства, – рассказал и. о. начальника управления по противодействию коррупции Артем Иванов.



Участники совещания обсудили меры по укреплению взаимодействия предпринимательских объединений и органов власти в сфере противодействия коррупции. В текущем году число выявленных сотрудниками полиции преступлений коррупционной направленности сохранилось на уровне прошлого года. На официальном сайте УМВД www.76.mvd.ru создан раздел «Нет – коррупции!», где размещены рекомендации по порядку действий граждан при столкновении с подобными противоправными фактами.



– В этом году выявлено 29 фактов получения взяток, зафиксировано пять фактов взяточничества в крупном и особо крупном размере, а средний размер взятки составил 105 тысяч рублей, – рассказал начальник регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России Валерий Долженков.



Уполномоченный по защите прав предпринимателей Альфир Бакиров рассказал, что с 2016 года при его институте действует экспертный совет по противодействию коррупции. Кроме того, омбудсмен ведет работу с департаментом экономики и стратегического планирования в части подготовки новых проектов нормативно-правовых актов, касающихся предпринимательской деятельности.



Департамент инвестиций и промышленности при реализации своих полномочий активно привлекает к работе представителей предпринимательского сообщества. Прозрачность деятельности и устранение административных барьеров являются важными составляющими антикоррупционной политики региона.