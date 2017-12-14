​В рамках поручений Президента Владимира Путина 27 учебных заведений сферы культуры Ярославской области получат 39 музыкальных инструментов. Новые фортепиано отправятся в Большесельский, Борисоглебский, Гаврилов-Ямский, Любимский, Мышкинский, Некоузский, Некрасовский, Пошехонский, Ростовский, Тутаевский, Угличский районы, в Переславль-Залесский, Рыбинск и Ярославль.



Два первых музыкальных инструмента марки «Михаил Глинка» отечественного производства сегодня привезли в детскую школу искусств имени Дмитрия Когана. На мероприятии присутствовала директор департамента культуры области Марина Васильева.



– Надо отметить, что эта школа одна из лучших в Ярославской области, – сказала она.



Почетное право первого исполнения на переданном фортепиано было предоставлено участнику VI Международного конкурса юных пианистов имени Алексея Наседкина, обучающемуся в детской школе искусств имени Дмитрия Когана, Вадиму Шалыгину.



Еще три фортепиано также сегодня отправились в детские школы искусств №8 и 10.