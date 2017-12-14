​В рамках Ярославского инвестиционного форума состоялись круглый стол и B2B-сессия, организованные Центром экспорта и департаментом туризма Ярославской области. Более 25 компаний региона, которые занимаются металло- и деревообработкой, микроэлектроникой, организацией мероприятий в сфере делового туризма, производством медицинского оборудования, дизельных электростанций и товаров народного потребления, стали участниками B2B-сессии с иностранными предприятиями. В работе круглого стола приняли участие делегации Германии, Франции, Китая, Великобритании и Израиля. Разговор шел о развитии международного экономического сотрудничества, привлечении инвестиций и деловом туризме.



– Мы рады были предоставить компаниям региона возможность провести переговоры с потенциальными зарубежными партнерами именно здесь, в Ярославле, – подчеркнула генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области» Наталия Багрова. – Надеемся, что B2B-сессия станет началом плодотворного сотрудничества и даст шанс экспортерам Ярославской области выйти на новые контракты.



Встречи с представителями зарубежных компаний из Франции, Германии, Китая, Израиля и Великобритании прошли в рамках приема Центром экспорта иностранной делегации. Среди иностранных гостей – представители компаний «Tsar Voyages», «Saxacon Gernod Loose», «Sky Well Group International Holding Limited», «Agriver LTD», Израильско-Российского делового совета.



– Инвестиционный форум, который проходит в Ярославской области, впечатляет своей масштабностью, и это является подтверждением инвестиционной привлекательности региона, – сказал заместитель директора департамента туризма Ярославской области Виталий Бормотов. – В процессе работы мы подводим итоги инвестиционной деятельности, рассматриваем промежуточные результаты и даем старт реализации новых идей. Все рассмотренные проекты оценены известными менторами, которые дали участникам практические рекомендации. Ведется работа и с зарубежными компаниями.



На инвестиционном форуме подписано несколько соглашений о привлечении туристов, в том числе и в рамках делового направления. По итогам мероприятия будут подготовлены предложения для включения в меморандум об улучшении инвестиционной привлекательности в сфере туризма.