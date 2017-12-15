​С 15 декабря по 7 января в Ярославской области введен усиленный режим патрулирования лесных участков, где произрастает хвойный молодняк.



– Помимо возмещения размера вреда, нанесенного лесному хозяйству, нарушитель будет привлечен к административной и уголовной ответственности, – подчеркнул директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 до 200 тысяч рублей. Административная ответственность за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.



Для проверки законности перевозки елей организовано дежурство работников лесничеств на стационарных постах ГИБДД, а также в составе дорожно-патрульных групп на дорогах общего пользования. На наиболее подверженных нарушениям лесных участках рейды будут проводиться ежедневно.



Кроме того, предусмотрен жесткий контроль за лицами, осуществляющими заготовку новогодних елей на основании договоров купли-продажи лесных насаждений для новогодних праздников, заключенных по результатам аукциона, проведенного департаментом лесного хозяйства Ярославской области. В этом году на аукцион было выставлено 3182 дерева хвойных пород в Даниловском, Некоузском, Мышкинском, Тутаевском, Рыбинском, Ярославском и Некрасовском районах.