​В Совете Федерации РФ прошло совещание, на котором обсуждался законопроект «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», разработанный Министерством экономического развития страны. Участие в работе приняли члены комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, представители Генеральной прокуратуры РФ, сферы науки, органов государственной власти и субъектов РФ, в том числе Ярославской области.



Участники совещания проанализировали основные положения законопроекта. Он разработан в целях повышения результативности и эффективности осуществления государственного и муниципального контроля. Цель – снизить избыточное вмешательство государственных органов и органов местного самоуправления в деятельность граждан и организаций, одновременно повысив эффективность надзора. В документе определены принципы организации и осуществления контроля, механизмы принятия мер реагирования по выявляемым нарушениям, детализированы процедуры и формы проверочных мероприятий.



– Разработка данного законопроекта очень важна в рамках реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, так как, в отличие от ФЗ №294, учитывает и интересы контрольных органов, – отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Юрий Фирсов. – Законопроектом предполагается риск-ориентированный подход для всех видов надзора и устранена «конкуренция» некоторых норм КоАП и положений 294-ФЗ.



Ярославская область одной из первых включилась в реализацию реформы контрольно-надзорной деятельности, основанной на риск-ориентированном подходе. По поручению главы региона Дмитрия Миронова создана профильная межведомственная группа. В результате по сравнению с прошлым годом количество плановых проверок природопользователей в рамках государственного экологического надзора снизилось на 20 процентов. При этом на 50 процентов увеличилось количество выданных предписаний по выявленным нарушениям и в два раза возросла общая сумма наложенных административных штрафов.



При разработке плана на 2018 год также применялся риск-ориентированный подход, нацеленный на осуществление очередных проверок только тех объектов, которые оказывают наибольшее воздействие на окружающую среду.