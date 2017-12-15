​В селе Кукобой Первомайского района во дворе на улице Советской, благоустроенном по губернаторской программе создания комфортной городской среды«Решаем «Решаем вместе», сегодня прошел первый праздник. Взрослые и дети нарядили елку, украсили ее игрушками, которые сделали своими руками. Авторов лучших работ отметили грамотами и подарками. После награждения для всех участников мероприятия была организована развлекательная программа.



– Жители сами выступили инициаторами преображения своего двора, разрабатывали заявку для участия в губернаторском проекте «Решаем вместе», который Правительство области реализует совместно с партией «Единая Россия», – рассказала глава Первомайского района Инна Голядкина. – Теперь здесь появилось освещение, двор заасфальтирован, обустроены тротуары, установлена контейнерная площадка.



Все работы были выполнены вовремя. Жители и местные власти тщательно контролировали процесс и о каждом этапе сообщали в проектный офис «Решаем вместе».



Общая стоимость благоустройства объекта составила более 825 тысяч рублей. Также в этом году благодаря губернаторской программе в Кукобое отремонтирован местный Дом культуры и приобретено новое оборудование для его нужд.