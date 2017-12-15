​На Советской площади Ярославля после установки холодильного оборудования в основание ледовой площадки начался процесс наморозки льда. Уже залито несколько слоев. Эта работа продолжается весь день. В выходные планируется установка бортов, после чего будет залит основной слой льда и нанесена разметка.



В ближайшие дни также начнется монтаж большой горки в Демидовском сквере, установка ресторанного комплекса, украшение торговых шале и подключение их к новогодней иллюминации.



С 22 декабря по 7 января на Советской площади будет организована новогодняя ярмарка и пройдут праздничные мероприятия. Ежедневно с 1 по 7 января в 15 часов будет стартовать новогоднее представление, в 16 часов – спортивные мероприятия для детей и взрослых. На катке пройдут соревнования по хоккею среди любительских команд «Студеный лед» и по хоккею в валенках. С 17 часов в программе квесты для молодежи, игры и новогодняя дискотека до 22 часов.



Организация праздничных торжеств в центре Ярославля финансируется в том числе из внебюджетных источников, за счет средств благотворительного фонда «Центр социальных инициатив Ярославской области», учредителем которого является Игорь Чайка.