​В рамках Ярославского инвестиционного форума была организована менторская экспертиза туристических проектов. Идеи участников мероприятия проанализировали ведущие специалисты отрасли.



Работа строилась таким образом: авторы проводили презентацию своего проекта, затем отвечали на вопросы экспертов и получали обратную связь. Менторы интересовались реальностью воплощения идеи в жизнь: сколько лет потребуется для того, чтобы проект стал самоокупаемым, на какую прибыль может рассчитывать инвестор. Большое значение придавалось уникальности предложенной идеи.



В частности, эксперты оценили проект рекреационного кластера «Ярославское взморье», который предлагает инвесторам землю на своей территории. Условие только одно: объекты должны соответствовать параметрам стратегии развития рыбинского курорта. В настоящее время туристический поток на «Ярославском взморье» – около 150 тысяч человек в год. Инвесторы могут предоставлять услуги, востребованные гостями, либо дополнительно привлекать туристов на территорию в рамках расширения зоны влияния.



Проект, связанный с восстановлением стадиона в Гаврилов-Яме, который построили британские инженеры льноткацкого комбината в 1912 году, не требует значительных финансовых вложений. Здесь планируют провести историческую реконструкцию первого в городе футбольного матча, который состоялся в 1914 году.



Всего за два часа менторами удалось оценить более десяти инвестиционных проектов.



– Для того чтобы реализовать территориальную стратегию развития туризма и в течение пяти лет войти в пятерку ведущих туристических регионов страны, Ярославская область должна развиваться. Работа на форуме, оценка инвестиционных проектов опытными экспертами позволяют выявить неиспользованный потенциал и резервы для развития туристических проектов, – подчеркнула директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.