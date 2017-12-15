​Полномочия по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных домов выше четырех этажей переданы с муниципального на региональный уровень. Соответствующий закон сегодня принят Ярославской областной Думой.



– Централизация полномочий по выдаче разрешительной документации на уровне Ярославской области позволит оперативно, по единым правилам решать вопросы в сфере градостроительной политики региона, – подчеркнул заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко. – Мы сможем существенно сократить объем нормативной и нормативно-технической документации, с которой должен ознакомиться инвестор при принятии решения о размещении или развитии бизнеса. Кроме того, перераспределение соответствующих полномочий позволит более эффективно осуществлять контроль в сфере долевого строительства, обеспечит скорейший переход на оказание услуг в сфере градостроительства в электронном виде.



Органы местного самоуправления продолжат решать вопросы территориального планирования и градостроительного зонирования, подготовки документации по планировке территорий и местных нормативов градостроительного проектирования, ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. Также на муниципальном уровне остается выдача разрешений на строительство и ввод объектов индивидуального жилищного строительства, жилых домов блокированной застройки и многоквартирных домов не выше трех этажей и не более четырех блок-секций, в случае если строительство или реконструкция таких жилых домов осуществляется без привлечения средств бюджетной системы Российской Федерации.



На региональный уровень передаются полномочия по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию по всем остальным, не указанным выше объектам. Прежде всего это здания, проектная документация на которые подлежит экспертизе.



Уполномоченным органом по выдаче разрешительной документации на уровне региона определен департамент строительства Ярославской области, который совместно с ГКУ «Единая служба заказчика» будет обеспечивать приемку и рассмотрение документов.



Организация документооборота планируется через сеть МФЦ. Число разрешений, выдаваемых в электронном виде, постепенно будет увеличиваться.



Срок передачи полномочий – 5 лет: с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Передача комплектов разрешительных документов из муниципалитетов начнется в плановом порядке уже в конце декабря 2017 года. Для решения текущих вопросов информационного обмена с каждым муниципальным районом и городским округом будут заключены соглашения о взаимодействии.