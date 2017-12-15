​15 декабря в Ярославской областной Думе принят бюджет региона на 2018 год и последующий двухлетний период. Законопроект был внесен губернатором Дмитрием Мироновым.



Перед итоговым чтением общий объем доходов на следующий год увеличен на 2,2 миллиарда рублей и составил 61,2 миллиарда. Бюджет бездефицитный, расходы запланированы в таком же объеме.



– Сегодня депутаты рассмотрели и приняли все предложенные региональным Правительством поправки. Мы благодарны им за конструктивное взаимодействие, – сказал заместитель председателя Правительства области – директор департамента финансов Илья Баланин. – Большая часть дополнительных средств – 1,7 миллиарда рублей – это безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета. Остальная сумма – налоговые и неналоговые доходы. Серьезное финансирование ожидает проект по созданию лизингового фонда. На эти цели будет выделено 500 миллионов рублей. Его необходимость мы серьезно обсуждали с депутатами, и было консолидированно принято положительное решение. Появление такой структуры впоследствии положительно отразится на инвестиционной привлекательности региона.



Дополнительные средства пойдут на реализацию указов Президента РФ. По словам Ильи Баланина, сомнений в том, что они будут выполнены на территории нашего региона, нет. Также на 250 миллионов рублей в следующем году по предложению Правительства региона будет увеличено финансирование губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Решаем вместе», цель которого – создание комфортной городской среды и благоустройство территорий.



20 миллионов рублей добавлено на капитальный ремонт домов, являющихся объектами культурного наследия.



– Предложения увеличить эту статью расходов звучали ежегодно, поскольку работы на таких объектах очень затратны. Нам впервые удалось предусмотреть дополнительные средства на эти цели в бюджете на предстоящий период, – подчеркнул Илья Баланин.



Главный финансовый документ сохраняет социальную направленность. В соответствии с указами Президента Российской Федерации в областной казне в полном объеме предусмотрены расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы. Заложены средства на завершение в ближайшие два года строительства пяти детских садов, а также на строительство корпуса онкологической больницы, четырех школ и ряда других объектов.



– Бюджет будущего года вырос по сравнению с первым чтением на 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Это очень большая сумма. Да и в целом бюджет в размере 61 миллиарда 200 миллионов – хороший бюджет, – отметила депутат областной Думы Лариса Ушакова. – На 440 миллионов увеличились средства на социальную политику, на 190 миллионов – на здравоохранение. Очень активно население включилось в губернаторскую программу «Решаем вместе». Все большее количество жителей хотят быть услышанными и войти в проект.