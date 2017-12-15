​Накануне традиционного девятого «Нашествия Дедов Морозов» в Рыбинске состоялась серия новогодних флешмобов. На улицы вышли спортивные волшебники, юные снегурочки и снежинки. На фоне самых красивых мест в городе они провели фотосессии.



Спортивный флешмоб в новогоднем стиле провели рыбинцы – любители активного образа жизни. Деды Морозы разных возрастов взяли в руки клюшки, санки и даже штанги, сели на велосипеды, встали на лыжи, чтобы провести коллективную фотосессию у Дворца спорта «Полет». Идея мероприятия – популяризовать культивируемые в Рыбинске виды спорта. Место съемки выбрали не случайно.



– По губернаторской программе создания комфортной городской среды «Решаем вместе» на участке от спорткомплекса до обелиска были проведены работы по благоустройству, сделана смотровая площадка, оборудованы лестницы – спуски к воде, установлены ограждения, – рассказала заместитель начальника управления культуры Раиса Романова. – Это позволило сделать фотосессии на самых знаковых и красивых рыбинских фонах: историческом – с собором и Волжским мостом, природном – с Волгой и беседкой в Петровском парке, тематическом – с ДС «Полет» и с новогодней елкой.



Еще одной точкой съемок стала отремонтированная Красная площадь. Этим летом здесь были проведены масштабные работы по реконструкции и благоустройству, и площадь обрела исторический вид конца XIX века. К Новому году ее украсили большой сверкающей снежинкой, которая претентует на попадание в «Книгу рекордов России». Снежинка и самое узнаваемое здание Рыбинска – музей-заповедник – стали прекрасным фоном для 40 маленьких снегурочек. Полученные фотографии обработают художники, и они станут новогодними открытками из Рыбинска.



А завтра, 16 декабря, на Красной площади откроются фотозоны Дедов Морозов мира. Жители и гости города смогут сделать фото на память с волшебниками из Германии, Франции, Италии, США, Финляндии, Грузии, Армении. Начало работы фотозоны в 14:00. Старт новогоднего шествия в 15:00.