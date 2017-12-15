Сегодня в Пошехонском районе состоялось открытие нового современного спортивного комплекса.



– Центр «Орион» – это важный шаг в создании равных условий для городских и сельских жителей, – подчеркнула заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая, которая приняла участие в торжественном мероприятии. – Здесь будут работать тренажерный зал, зал для бокса, спортивные клубы. На территории центра уже установлена площадка для воркаута. Жители района получили хорошую возможность для того, чтобы заниматься спортом. Новый комплекс поможет сформировать у подрастающего поколения стремление к здоровому образу жизни, сделать ребят более выносливыми, ориентированными на активную жизненную позицию, способными бороться за свои интересы.



На данный момент в центре могут заниматься около 150 человек, в перспективе – более 500. Кроме того, здесь предусмотрены условия для занятий спортом людей с ограниченными возможностями. Также на базе спортивного центра «Орион» создан центр тестирования ГТО.



В рамках губернаторской программы по созданию комфортной городской среды проживания и отдыха «Решаем вместе» была благоустроена территория вокруг центра.​