​Результаты работы в рамках муниципального земельного контроля обсудили сегодня на заседании рабочей группы Координационного совета по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений Ярославской области.



– Эффективность муниципального земельного контроля в регионе увеличилась в разы. Если в прошлом году органами местного самоуправления было проведено 198 проверок использования земельных участков, то в 2017-м уже 2279, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Выявлены нарушения в использовании 415 земельных участков общей площадью 5052 гектара. Материалы по этим фактам направлены в органы госземнадзора для принятия соответствующих мер в рамках земельного законодательства. В результате в консолидированный бюджет региона поступают не только сотни тысяч штрафов, но и миллионы рублей дополнительно исчисленного земельного налога.



По итогам работы с начала года в числе лучших в направлении муниципального земельного контроля – Ярославский, Ростовский, Любимский муниципальные районы и Переславль-Залесский.



– В Любимском муниципальном районе при незначительных материально-технических и кадровых ресурсах проверками охвачены все крупные землепользователи, – отметил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Значительная работа проделана Ростовским муниципальным районом. Плановыми проверками охвачено 168 земельных участков, и в отношении 72 земельных участков проведены внеплановые проверки. Общая площадь проверенных земель составила 2842 гектара. В органы госземнадзора направлено более 80 материалов о выявленных нарушениях. На сегодняшний день сумма наложенных штрафов составила более 350 тысяч рублей.



Также положительную динамику в последние месяцы показал Угличский муниципальный район.



По итогам совещания членами рабочей группы дан ряд поручений руководству районов по повышению эффективности муниципального земельного контроля, в том числе по наполнению АИС «Земресурс-76» сведениями о проверках – это существенно поможет в планировании работы.



Особое внимание также было обращено на систему своевременного обмена информацией и согласование планов проведения проверок. Это позволит повысить эффективность работы в рамках реализации на территории региона реформы контрольно-надзорной деятельности, основанной на риск-ориентированном подходе.