​Более 54 тысяч человек приняли участие в проекте «На высокой волне», организованном по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. В течение этого года они смогли бесплатно посетить спектакли, выставки, музыкальные вечера и цирковые представления.



– Все 12 учреждений культуры Ярославской области не просто приняли участие в проекте, но и расширили программу, вложили свои средства, – рассказала директор департамента культуры Марина Васильева. – За этот год прошло 312 мероприятий, и мы с уверенностью можем сказать, что губернаторский проект пользовался большой популярностью и стал одним из самых массовых мероприятий года. Сейчас у нас есть хорошие задумки на следующий год для продолжения проекта.



Так, в рамках акции театр имени Волкова организовал для пожилых людей показы спектаклей «Лес», «Золотой теленок», «Ревизор», «Тевье», «Ромео и Джульетта», «Чайка. Эскиз». Ярославская филармония провела 16 бесплатных концертов. Ее коллективы выступили на выезде в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, для ветеранов войны и труда. Ярославский театр кукол организовал спектакли под девизом «Всей семьей в театр!». Зрителями стали многодетные семьи, дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. ТЮЗ имени Розова в рамках акции со спектаклем «Станционный смотритель» принял участие в открытом фестивале театральных коллективов «Памяти маэстро», посвященном 100-летию со дня рождения российского театрального режиссера Ю.П. Любимова, в Данилове.



Мероприятия в рамках проекта «На высокой волне» в течение года прошли и в Культурно-просветительском центре имени Терешковой, и в музеях Ярославля, Переславля и Рыбинска. А сегодня новогоднее представление начинается в Ярославском цирке. Оно одно из последних в цикле мероприятий губернаторского проекта «На высокой волне» этого года. Организаторы постарались для ярославцев сделать очень необычное представление, подарить новогоднее настроение всем – и маленьким, и взрослым.