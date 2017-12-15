​Порядка двух тысяч участников собрало сегодня в Рыбинске девятое НаШествие Дедов Морозов. В этом году парад носит название «Мировой Новый год». Впервые за многолетнюю историю его полноправными участниками стали Снегурочки, малыши в колясках, Деды Морозы на велосипедах и символы 2018 года – собаки.



Компанию Деду Морозу из Великого Устюга составили его коллеги из Германии, Финляндии, Италии, Франции, Литвы, Грузии, Армении, США. На фоне благоустроенной в стиле конца XIX века Красной площади была организовалась фотозона. «Мировые Деды Морозы» с удовольствием позировали с жителями и гостями города.



Главного Деда Мороза сопровождали пневмофигуры, ростовые куклы и ходулисты. Под аккомпанемент муниципального духового оркестра по главной улице Рыбинска проследовали новогодние волшебники, любители спорта на велосипедах и квадроциклах, музыкальные платформы с творческими коллективами, жители и гости города. В общем строю – полтора десятка собак в новогодних костюмах.



Участниками беби-нашествия в этом году стали самые маленькие рыбинцы. Их родители творчески подошли к подготовке костюмов и детского транспорта – колясок и велосипедов.



Новогодняя колонна прошла на площадь у Дворца спорта «Полет», где состоялась торжественная часть праздника. Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке, а волшебники из других стран поздравили горожан с наступающими праздниками. Здесь же открылся гастрономический фестиваль с национальными новогодними угощениями разных уголков планеты.