​19 декабря на заседании коллегии Главного управления МЧС России по Ярославской области были подведены итоги уходящего года и поставлены задачи по повышению уровня обеспечения безопасности населения на новый период.



– 2017 год был сложным, но нам удалось справиться со всеми возникающими чрезвычайными ситуациями, – сказал, открывая встречу, заместитель председателя Правительства региона, заместитель председателя областной КЧС Роман Колесов. – Этого удалось добиться благодаря оперативному, четкому, слаженному и эффективному взаимодействию территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.



Без ЧС пройден период паводка. Благодаря четким и скоординированным действиям удалось избежать чрезвычайных ситуаций на территории НПЗ им. Менделеева – предотвратить перелив содержимого прудов-отстойников в водные объекты. Без критических моментов пройден пожароопасный период. При подготовке к нему была проведена большая работа с собственниками лесных участков и прилегающих к ним территорий. В результате в разы снижено количество пожаров – в этом году зафиксирован только один.



Начальник Главного управления МЧС России по Ярославской области Олег Бочаров также отметил уменьшение числа чрезвычайных происшествий.



– Одним из главных результатов нашей работы стало повышение безопасности жизнедеятельности населения региона, – сказал Олег Бочаров. – А достигли мы этого путем усиления межведомственного взаимодействия при активном участии Правительства области, увеличения профилактических мероприятий, широкого привлечения не только инспекторского состава, но и представителей администраций всех уровней. Большую помощь нам оказали также общественные организации, волонтеры.



На заседании было отмечено, что органами исполнительной власти региона совместно с Главным управлением МЧС разработана дорожная карта на 2018 год, направленная на повышение эффективности деятельности по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Перечень мероприятий сформирован с учетом поручений Президента России Владимира Путина. Предусмотрены развертывание «Системы-112» во всех районах, совершенствование уровня единой диспетчерской службы и систем оповещения населения, формирование электронных паспортов территорий.



– Выполнение данных мероприятий позволит на качественно новом уровне реагировать на обращения граждан, возникающие ЧС и происшествия, а также повысит уровень информационной поддержки принимаемых управленческих решений, – подчеркнул Роман Колесов.



Учитывая, что 2018 год объявлен Президентом России Годом добровольца, к выполнению мероприятий дорожной карты участники встречи решили более широко привлекать волонтеров.