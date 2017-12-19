​19 декабря в Ярославле прошел гала-концерт победителей областного фестиваля художественного творчества «Мой выбор». Было представлено 45 номеров. Со сцены звучали современные и народные песни, музыкальные произведения, посвященные героям Великой Отечественной войны, стихи поэтов Серебряного века и гражданская лирика, здесь танцевали кадриль и вальс.



Участие в фестивале приняли более 200 студентов из 27 профессиональных образовательных организаций региона: ребята из Ярославля, Рыбинска, Тутаева, Переславля-Залесского, Пошехонья, Ростова, Данилова, Углича, Любима, Гаврилов-Яма, поселков Борисоглебский и Семибратово, села Великого. Всего на фестивале было представлено 105 концертных номеров.



По условиям конкурса студенты соревновались в нескольких направлениях творчества – выступали в вокальном, театральном, танцевальном и инструментальном жанрах. Жюри оценивало мастерство исполнителей, подбор репертуара, творческую индивидуальность и уровень сценической культуры.



– Студенты профессиональных образовательных организаций – это не только будущие специалисты, востребованные в экономике и социальной сфере нашего региона, но и творческие, креативные молодые люди, – отметил заместитель директора департамента образования Ярославской области Александр Гудков. – Фестиваль позволяет многим из них раскрыть свои таланты, продемонстрировать их на сцене, получить заслуженные аплодисменты, а значит, признание. Надеюсь, что ощущение успеха, которое стало лейтмотивом фестиваля, будет дополнительным стимулом для новых достижений его участников.