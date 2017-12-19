​19 декабря в Ярославле на реке Которосль, в районе Центрального городского пляжа, сотрудники регионального управления МЧС России провели показательные учения по отработке действий во время происшествий на водных объектах. Это стало практическим этапом состоявшейся в этот день коллегии ведомства, посвященной итогам уходящего года и постановке задач на будущее. Мероприятие прошло при участии заместителя председателя Правительства области, заместителя председателя региональной КЧС Романа Колесова.



– Подобные практические мероприятия с использованием специальных сил и средств – всегда очень важный этап работы по повышению уровня безопасности населения, – отметил Роман Колесов. – Нынешний зимний период складывается непросто. А потому обеспечению безопасности на водных объектах должно быть уделено сейчас повышенное внимание.



Действия спасателей оценивал начальник Главного управления МЧС России по Ярославской области Олег Бочаров.



– Вопрос обеспечения безопасности на воде в условиях теплой зимы особенно актуален. К сожалению, происшествия уже имели место, – сказал Олег Бочаров. – Поэтому сегодня мы отрабатываем свои действия, показываем силы и средства, которые применяем, и даем рекомендации, как действовать в чрезвычайных ситуациях.



Спасатели продемонстрировали обустройство переправы, а также провели показательные мероприятия по спасению утопающих.



На открытой площадке возле Культурно-зрелищного центра был организован показ спецтехники. В числе представленных образцов – аэроглиссер «Пиранья», судно, способное двигаться по воде, снегу и льду.