|За многолетнее и безупречное служение делу гражданской обороны памятной медали МЧС России, выпущенной к 85-летию гражданской обороны, удостоены директор департамента региональной безопасности Михаил Соловьев и директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Юрий Фирсов. Церемония награждения состоялась сегодня на заседании коллегии Главного управления МЧС России по Ярославской области. Мероприятие, посвященное подведению итогов уходящего года, прошло в Концертно-зрелищном центре.
Также были вручены дипломы губернатора по итогам II этапа смотра-конкурса на лучшие объекты гражданской обороны 2017 года. В номинации «Лучшее защитное сооружение ГО» победило ОАО «Славнефть-ЯНОС». Лучшим пунктом выдачи средств индивидуальной защиты стал городской центр молодежи и спорта Ростовского района. Ведомственными грамотами отмечены центр внешкольной работы Ростовского района, пункт временного размещения в Ростове Великом, учебно-консультационный пункт Гаврилов-Ямского комплексного центра социального обслуживания и другие организации.
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