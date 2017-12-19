​Благодаря ведомственной целевой программе «Развитие здравоохранения Ярославской области» в Ростовской центральной районной больнице капитально отремонтировано двухэтажное здание, где располагается инфекционное отделение. На эти цели было выделено более 11,5 миллиона рублей.



Модернизация отделения проводилась в два этапа – в 2016 и 2017 годах. Заменены внутренние перегородки, полы, системы отопления и водоснабжения, установлены новые окна. Санузлы в палатах оборудованы новой сантехникой.



Инфекционное отделение рассчитано на 20 коек – 10 детских и 10 взрослых. Оно обслуживает жителей трех районов: Ростовского, Переславского и Борисоглебского. На время ремонта отделение не закрывалось, чтобы население было обеспечено всей необходимой медицинской помощью.



Всего в 2017 году на капитальный ремонт лечебных учреждений из средств областного бюджета выделено более 150 миллионов рублей.



– В рамках пилотного проекта «Бережливая поликлиника» усовершенствованы зоны регистратуры и ожидания во взрослой поликлинике №2 и детской поликлинике №5 города Ярославля, – рассказала заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Наталья Кравчук. – За счет средств региональной программы отремонтированы два отделения в Некрасовской ЦРБ, обновлен стационар в первой городской больнице Рыбинска. В областной клинической больнице выполнен ремонт нефрологического отделения, начались работы в гематологическом отделении. В январе будет сдано лор-отделение клинической больницы им. Н.В. Соловьева. В следующем году в бюджете Ярославской области на капитальный ремонт учреждений здравоохранения предусмотрено 177 миллионов рублей.



Кроме того, в этом году из резервного фонда Президента России Владимира Путина региону выделено более 200 миллионов рублей на выполнение работ по капитальному ремонту зданий, приобретение медицинского оборудования и компьютерной техники для 17 лечебных учреждений. Освоение федеральных денег на контроле у губернатора Дмитрия Миронова.