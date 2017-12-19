​В Ярославской области продолжается внедрение проекта «Бережливая поликлиника». Сейчас им охвачено 18 государственных медицинских организаций региона. Пациенты детской поликлиники №5 и взрослой №2 уже оценили результаты модернизации, в семи поликлиниках подготовка к использованию новой системы только завершилась, в девяти работы еще идут.



Главная цель проекта – повышение доступности и качества оказания медицинской помощи, оптимизация работы поликлиник с помощью внедрения новых современных технологий. Так, в клинической больнице №2 в рамках проекта организован центр телефонного обслуживания. Доступность записи на прием, вызова врача на дом и получения справочной информации сразу повысилась, считает начальник информационного отдела больницы Павел Тимофеев.



– Нам удалось в два раза увеличить количество принимаемых звонков, – сообщил он. – Если раньше в регистратуру поступало около 300 звонков, то теперь уже 500 – 800 в день. Мы полностью исключили проблему дозвона до регистратуры, а недавно внедрили математическую модель компенсации нагрузок, которая позволяет вовремя перераспределять нагрузку на операторов. Таким образом, ни один звонок в нашем кол-центре не остается без ответа.



Благодаря проекту в поликлинике снизилось и среднее время ответа оператора на звонок – до 20 – 30 секунд.



– Пока достаточно много пациентов еще пытается попасть на прием по старинке, через регистратуру, но в будущем мы планируем полностью завести эту работу на кол-центр, – сказал главный врач больницы №2 Сергей Давлетов. – Мы уже потратили на звонковый центр порядка 200 тысяч рублей. Он будет развиваться и дальше. В планах – наладить обратную связь с населением.



Согласно подсчетам специалистов, показатель удовлетворенности населения медицинской помощью, оказываемой в условиях бережливой поликлиники, во взрослых отделениях составил 78,1 процента (прирост по сравнению с началом проекта – 15,5 процента), в детских поликлиниках – 79,3 процента (прирост – 39,1 процента).