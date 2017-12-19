​14 – 15 декабря в ЯрГУ им. П.Г. Демидова прошел семинар, посвященный формированию знаний и умений в сфере обращения с лицами, находящимися в местах принудительного содержания. Участники познакомились с международными стандартами обращения с осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми, рассмотрели опыт Европейского комитета по предупреждению пыток, обсудили проблемные вопросы соблюдения международных стандартов и российского законодательства в части обращения с заключенными.



– Семинар, в котором мы участвуем, поможет всем присутствующим «сверить часы», получить дополнительные знания, научиться выстраивать взаимодействие с институтами гражданского общества, – отметил начальник УФСИН по Ярославской области Максим Залесов.



Для организации взаимодействия и совместного обучения на семинар были приглашены члены региональной общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав граждан в местах принудительного содержания, представители правоохранительных органов Ярославской области, эксперты.



– Государственные институты, в задачи которых входит ограничение прав и свобод человека, не могут быть свободны от контроля со стороны общества, так как призваны защищать не собственные, а именно общественные интересы, – сообщила председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Каннабих.



Мария Каннабих отметила, что Ярославская общественная наблюдательная комиссия уже много лет является одной из лучших в нашей стране. Члены наблюдательной комиссии компетентны, профессиональны, готовы безвозмездно тратить свое личное время на общественные задачи.



– Мы понимаем, что люди, которые находятся в местах заключения, нуждаются в общественной поддержке, несмотря на совершенные ими преступления. Ярославская наблюдательная комиссия является единственным посредником между учреждениями пенитенциарной системы и обществом, – рассказал председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин. – За 8 лет работы накоплен солидный опыт, выстроена и проделана огромная системная работа.



Справка



Ярославская общественная наблюдательная комиссия образована в 2009 году и уже много лет является одной из лучших в нашей стране. Об эффективности ее работы говорит статистика за 2009 – 2017 годы:



– совершено более 400 посещений мест принудительного содержания Ярославской области;



– проведено более 9000 бесед и консультаций с осужденными гражданами и их родственниками;



– рассмотрено 950 устных и 435 письменных обращений и заявлений осужденных граждан и их родственников;



– по вопросам деятельности мест принудительного содержания региона внесено 143 представления в УФСИН, УМВД по Ярославской области, областную прокуратуру и иные органы.