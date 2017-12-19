​19 декабря в парке семейного отдыха «Забава» в Ярославском муниципальном районе прошли первые региональные соревнования по лесному ориентированию. Сто юных лесоводов из 22 школьных лесничеств области сражались за звание лучшего.



Участники состязаний успешно справились с задачами по лесному ориентированию, с викторинами на знание пород деревьев, видов птиц и лесных животных и другими испытаниями. Первое место заняла команда Угличского района, второе – Любимского, третье – Ростовского. Независимо от результата каждый участник соревнований получил диплом и подарки от Деда Мороза.



– В этом году, объявленном Президентом РФ Владимиром Путиным Годом экологии и особо охраняемых территорий, Ярославской области удалось добиться значительных успехов в сфере охраны окружающей среды, – сказал заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Дан старт множеству тематических проектов. Проведение соревнований по лесному ориентированию – еще один шаг в экологическом воспитании подрастающего поколения.



Важным направлением экологической работы в этом году в регионе стало возрождение института школьных лесничеств во всех муниципальных образованиях. Помимо образовательного курса юные лесоводы получают знания, необходимые для профориентации.