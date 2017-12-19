​Массовые уличные гулянья прошли сегодня сразу в двух районах области – Первомайском и Даниловском. Праздники были организованы на территориях, благоустроенных в рамках реализации губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе».



В центре Первомайского района поселке Пречистое предновогоднее мероприятие состоялось в Центральном парке. Взрослых и детей приветствовали главный зимний волшебник Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Собравшиеся водили хоровод вокруг елки, участвовали в многочисленных забавах и играх. После этого на елке были зажжены новогодние огни.



После реконструкции парк – излюбленное место отдыха местных жителей. В рамках губернаторской программы здесь был очищен пруд, сделаны дорожки, установлен уникальный плавающий световой фонтан. Общая стоимость проекта составила порядка 800 тысяч рублей.



В Преображенском парке Данилова, также благоустроенном по программе «Решаем вместе», сегодня была организована интерактивная программа для школьников «Зимние забавы». Дети приняли участие в конкурсах, играх, различных мастер-классах.



На реконструкцию этого объекта было направлено 3 миллиона 860 тысяч рублей, 3,4 миллиона из которых – средства федерального и областного бюджетов. Парк находится в самом центре Данилова. Несмотря на это, долгое время он находился в заброшенном состоянии. Сейчас здесь обустроена прогулочная зона, сделана смотровая площадка, установлены беседка, уличная мебель. Также расчищен пруд, проведены берегоукрепительные работы.



Губернаторский проект «Решаем вместе» стартовал в начале 2017 года. Его инициатором выступил глава региона Дмитрий Миронов. Ключевым направлением работы стало выполнение поставленной Президентом России Владимиром Путиным задачи по формированию комфортной городской среды. На собраниях люди сами выбирали объекты для включения в программу, работы выполнялись при поддержке и под контролем местных жителей.



В следующем году проект по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе» будет продолжен.



Справка



Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ в 2018 – 2022 годах сохранить на уровне текущего года финансирование реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионах. В этом году из федерального бюджета на указанные цели было выделено 25 миллиардов рублей, а вместе с софинансированием региональных бюджетов – 42 миллиарда.



В Ярославской области на реализацию губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе» в этом году направлено порядка 650 миллионов рублей.