​В Рыбинске началась отработка первых обращений, поступивших на интерактивный портал «Решаем вместе» (vmeste76.ru). С начала декабря горожане отправили через этот ресурс более 30 сообщений, касающихся в основном проблем ЖКХ. По восьми вопросам проблемы уже устранены.



– В соответствии с поручением губернатора Дмитрия Миронова до конца года интерактивный портал «Решаем вместе» должен в полной мере функционировать не только в Ярославле, но и в Рыбинске и Ярославском районе, – сказала заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая. – Рыбинцы уже подключены около двух недель, а в Ярославском районе ресурс будет запущен до конца года. Портал «Решаем вместе» – это яркий пример вовлечения граждан в процесс управления, развития и благоустройства своих территорий.



Первым на портал «Решаем вместе» в Рыбинске пришло сообщение от собственников квартир в доме по улице Плеханова. С начала ноября они обращались в различные инстанции с просьбой устранить яму, образовавшуюся у одного из подъездов.



– В управляющей компании нам ответили, что это не их ответственность, и стали перенаправлять в водоканал, – рассказала жительница дома Ирина Хрусталева. – Из водоканала – в «Теплоэнерго», и так по кругу. Концов мы найти не могли. А вместо ограждения опасного места в яму кто-то поместил дерево, обмотанное сигнальной лентой. Обратившись на портал, проблему решили в короткие сроки.



В начале декабря, когда ресурс «Решаем вместе» начал свою работу, жители решили обратиться туда.



– Жалоба была обработана в короткий срок, яму обследовали и заделали. Работы проведены в соответствии со всеми нормативами, – рассказал уполномоченный заместителя главы администрации по городскому хозяйству Антон Кокотчиков.



Обращения на портал «Решаем вместе» принимаются по семи темам: ЖКХ, автомобильные дороги, безопасность, двор и придомовые территории, медицина, МФЦ, транспорт. Предусмотрена 21 тематика, в будущем их количество будет увеличено. Каждое поступившее обращение направляется ответственным службам, которые в течение 10 рабочих дней должны устранить проблему.