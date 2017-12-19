|Веселые новогодние гуляния и яркие мероприятия ждут ярославцев и гостей города на Советской площади с 21 декабря уходящего и до 8 января следующего года.
В программе праздника – концерты, конкурсы, веселые зимние игры, мастер-классы, танцполы, дискотеки и семейные праздники. Малыши пообщаются с Дедом Морозом в его резиденции, покатаются на аттракционах.
Любители спорта смогут бесплатно покататься на коньках, принять участие в фестивале «Рождественская лыжня» и в эстафете «Веселые старты» или стать болельщиками хоккейного матча любительских команд «Студеный лед».
Каждый день на площади будет работать новогодняя ярмарка. Здесь можно будет купить сувениры и товары ярославских производителей, попробовать праздничные лакомства или выпить горячего чаю.
Организация праздничных торжеств в центре Ярославля финансируется в том числе из внебюджетных источников, за счет средств благотворительного фонда «Центр социальных инициатив Ярославской области».
Программа »
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вчера, 19:00
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