Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности Российской Федерации!



Поздравляю вас с профессиональным праздником!



Ваша опасная, сопряженная с риском работа постоянно требует мужества, отваги и стойкости. Ваша верность служебному долгу выступает надежным щитом России и ее граждан от внешних и внутренних угроз.



Сохраняя и приумножая традиции ведомства, с честью выполняя свою миссию, вы оберегаете национальные интересы страны, обеспечиваете безопасность государства и общества.



Благодарю вас за профессионализм и самоотверженность, желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в службе!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов



