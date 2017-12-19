|Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности Российской Федерации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша опасная, сопряженная с риском работа постоянно требует мужества, отваги и стойкости. Ваша верность служебному долгу выступает надежным щитом России и ее граждан от внешних и внутренних угроз.
Сохраняя и приумножая традиции ведомства, с честью выполняя свою миссию, вы оберегаете национальные интересы страны, обеспечиваете безопасность государства и общества.
Благодарю вас за профессионализм и самоотверженность, желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в службе!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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