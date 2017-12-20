​Ярославской противотуберкулезной службе в 2017 году исполняется 105 лет. К этой дате она подошла с хорошими результатами. Основные эпидемиологические показатели по туберкулезу свидетельствуют о благоприятной обстановке в регионе, и ежегодно статистика по этому заболеванию улучшается.



В настоящее время на учете у фтизиатров нет ни одного ребенка или подростка с хроническими формами туберкулеза. Это говорит о своевременном выявлении заболевания, качественных лечебных мероприятиях и хорошей взаимосвязи педиатрической и фтизиатрической служб.



Ведущим противотуберкулезным учреждением региона является областная клиническая туберкулезная больница. Учреждение располагает всем необходимым современным оборудованием и медикаментами для оказания специализированной профилактической, диагностической, хирургической и химиотерапевтической помощи больным туберкулезом.



В прошлом году при помощи федеральных и региональных средств удалось оснастить бактериологическую лабораторию уникальной мультикомплексной станцией.



– Если раньше у нас уходило три месяца на уточнение диагноза, то благодаря новому оборудованию мы можем точно диагностировать туберкулез за 2,5 часа и определить, к каким лекарственным препаратам устойчивы бактерии, – рассказала директор ГБУЗ ЯО «Областная клиническая туберкулезная больница» Анна Виноградова. – Такое современное оснащение и правильная профилактическая работа позволили достичь положительных результатов.



Стационары больницы располагаются в двух больничных комплексах в Ярославле (улица Павлова, 2а, улица Бабича, 3) и в Некрасовском районе (поселок Сосновый Бор).



В состав учреждения входят взрослое и детское поликлинические отделения, стационар дневного пребывания для взрослых, включая подразделения в Рыбинске, детское легочно-туберкулезное отделение с круглосуточным пребыванием, стационар дневного пребывания для детей, пять отделений легочного туберкулеза для взрослых круглосуточного пребывания, хирургическое торакальное отделение, отделение анестезиологии-реанимации.



Параклиническая служба включает в себя отделение лучевой диагностики, физиотерапевтическое отделение, отделение функциональной диагностики, клинико-диагностическую и бактериологическую лаборатории.



Больница является клинической базой кафедры фтизиатрии Ярославского государственного медицинского университета.



Справка



История ярославской противотуберкулезной службы началась в 1912 году. Необходимость ее создания была вызвана эпидемией туберкулеза в России. Первая амбулатория содержалась на средства от пожертвований. Первый диспансер был открыт в Ярославле лишь спустя 10 лет, в 1922 году.