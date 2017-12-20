​20 декабря в Правительстве Ярославской области прошло заседание регионального оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».



– В нашей области делается все для развития международного движения «Абилимпикс». Оно уже зарекомендовало себя как кадровый ресурс для социального предпринимательства, дающий возможность выбирать лучших, – подчеркнул председатель комитета – первый заместитель председателя Правительства Виктор Костин. – С 1 по 3 декабря в Москве прошел национальный чемпионат, в котором приняли участие более 900 победителей региональных соревнований. Отрадно, что первое место в компетенции «Робототехника» занял ученик школы №87 Ярославля Никита Демидов.



Никите, его маме Наталье и наставнику Екатерине Тутариковой на заседании Виктор Костин вручил благодарственные письма губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.



После торжественной части приступили к подведению итогов. В этом году соревнованиях участвовали как студенты, так и школьники. Чемпионат проходил на четырех специально оборудованных площадках по следующим компетенциям: «Фотограф-репортер», «Робототехника», «Брошюровка печатных изданий», «Поварское дело», «Слесарное дело», «Кирпичная кладка». Культурная программа включала в себя выступления творческих коллективов, мастер-классы, в том числе по бисероплетению, батику, гончарному делу, парикмахерскому искусству. Были организованы показ коллекции театра моды и выставка творческих работ обучающихся центра профессиональной реабилитации.



В следующем году количество компетенций планируется расширить. В частности, в их число может войти «Лечебный массаж». Задача ярославцев на «Абилимпикс-2018» – улучшить имеющийся результат и достойно представить регион на всероссийском уровне.