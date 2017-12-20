​Ярославский филиал Почты России организует доставку и выдачу персонифицированных карт зрителей – FAN ID (паспортов болельщика) в двух отделениях в Ярославле и Рыбинске.



– Чемпионат мира по футболу FIFA – 2018 – это важное спортивное событие для России. Паспорт болельщика – документ, обязательный для зрителей всех матчей, необходимый для прохода на стадион, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Правительство области активно взаимодействует с почтой России. Для комфорта жителей региона организовано две точки получения паспортов болельщика.



Она добавила, что для оформления паспорта болельщика необходимо пройти процедуру регистрации на сайте fan-id.ru и выбрать опцию получения паспорта почтой.



Паспорт болельщика Чемпионата мира по футболу FIFA – 2018 представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию. Доставка этих документов по России будет осуществляться бесплатно заказными бандеролями 1-го класса с описью вложения, за рубеж – заказными регистрируемыми мелкими пакетами.



Жители Ярославской области могут получить паспорт болельщика в двух филиалах почты России: в Ярославле в доме №79 по улице Свободы и в Рыбинске в доме №14 по улице Захарова. Обязательное условие выдачи: данные документа, удостоверяющего личность, должны совпадать с теми, что были указаны при оформлении заявки.



– Почтовая доставка осуществляется по запросу зрителя, просто необходимо выбрать тип доставки «В отделение Почты России» и указать отделение почтовой связи, куда будет доставлен паспорт болельщика, – рассказал заместитель директора УФПС Ярославской области Денис Воробинский. – Зритель получит два уведомления о статусах доставки: по адресу электронной почты и СМС на номер телефона.