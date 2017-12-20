​За 11 месяцев 2017 года Ярославскую область посетили 3,6 миллиона туристов. По итогам всего прошлого года этот показатель составил 2,9 миллиона человек. Растет и средний чек расходов гостей на территории региона: если в 2016 году они тратили 3860 рублей, то в 2017-м, по данным департамента туризма, уже 4360 рублей.



Как подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев, рост основных показателей работы отрасли – результат плановой реализации задач, обозначенных главой региона Дмитрием Мироновым в стратегии «10 точек роста»: за 8 лет войти в пятерку крупнейших туристических регионов России и увеличить турпоток до 8 миллионов человек в год.



– Мы сейчас создаем условия для эффективной работы туристического бизнеса, опираясь на имеющиеся ресурсы региона и вместе с тем разрабатывая новую инфраструктурную среду, – отметил Максим Авдеев. – Это работа на ближнюю и долгосрочную перспективу, и первые результаты уже налицо.



В числе главных преимуществ Ярославской области на туристическом рынке названы культурно-историческая среда, богатые природные ресурсы и транспортная доступность региона. Исходя из этого, наиболее перспективными направлениями развития определены городской, гастрономический, культурный и водно-рекреационный виды туризма.