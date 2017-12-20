​Сегодня межведомственная комиссия провела приемку жилых помещений для предоставления детям-сиротам. В областную собственность приобретено три квартиры в новом доме на улице Строителей в Ярославле.



– Глава государства Владимир Путин поручил регионам улучшить обеспечение сирот жильем, активизировав данное направление работы, – подчеркнул заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Также решение жилищного вопроса сирот является приоритетным направлением губернаторской программы «10 точек роста». За истекший период 2017 года в рамках федеральной программы «Социальная поддержка граждан» и региональной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» для детей-сирот приобретено в региональную собственность 198 жилых помещений, 139 из них уже переданы. Кроме того, заключены государственные контракты на участие в долевом строительстве для обеспечения жилыми помещениями на 244 квартиры для предоставления в 2018 году.



В составе комиссии вместе с представителями департамента имущественных и земельных отношений, компании-застройщика в проверке участвовала будущая хозяйка двухкомнатной квартиры Лилия Повалихина. В ходе приемки оценивались соответствие помещения установленным требованиям, качество установки санитарно-технического оборудования, подключение коммуникаций, общедомовое имущество и благоустройство территории жилого дома.



– Квартиры приобретаются в домах с полным комплексом условий, необходимых для комфортного проживания, – сказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Особое внимание уделяется качеству приобретаемых помещений. В случае выявления недостатков составляется акт, в котором прописываются требования об их устранении.



Лилия Повалихина осталась очень довольна увиденным. Эта квартира для ее семьи, где воспитываются двое детей, стала настоящим новогодним подарком.



– Просторно, хорошая планировка, огромная лоджия. Только я пока к лифту не очень привыкла. Но это дело времени, – поделилась впечатлениями Лилия. – Хорошо, что здесь все рядом – и детский сад, и школа, и магазины. Переедем сразу после нового года.