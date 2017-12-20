​32 ребенка из Ярославской области примут участие в праздновании Нового года на главной елке страны. 25 декабря делегация региона отправится в Москву, в Государственный Кремлевский дворец. Здесь по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина состоится общероссийская новогодняя елка.



В числе участников поездки – дети из Переславской школы-интерната, ребята из замещающих семей, а также школьники, ставшие победителями различных конкурсов и олимпиад. Сопровождать делегацию будут медицинский работник и сотрудник полиции.



В рамках поездки также запланирована экскурсия в Измайловский кремль. Там ребятам предстоит поучаствовать в развлекательной квест-игре «В поисках клада». Вооружившись картой, перемещаясь от Центральной площади к Вернисажу, от Кузнечного двора к берегу Серебряно-Виноградного пруда, они будут разгадывать хитрые загадки премудрых русских красавиц или веселых скоморохов. В этом путешествии школьники также узнают об истории Измайловского кремля, познакомятся с интересными фактами из жизни и быта народа Руси в XVII веке, примут участие в играх и забавах.