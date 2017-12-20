​Ярославль вошел в топ-5 самых популярных туристических городов России в 2017 году. Рейтинг составлен на основе данных ведущего российского сайта бронирования жилья Tvil.ru.



В этом году туристы бронировали жилье в Ярославле в среднем на 2,5 ночи и тратили на проживание 2,8 тысячи рублей в сутки. В Санкт-Петербурге – на 5 ночей (2,8 тысячи рублей в сутки), а в Москве – на 3 ночи (3,7 тысячи рублей в сутки). Также в пятерку лидеров вошли Казань и Екатеринбург.



– Ярославль остается самым востребованным городом региона, – отметила директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. – Наша задача – распределить турпоток по всем муниципальным образованиям и показать гостям возможности и остальных наших городов.



Юлия Рыбакова подчеркнула, что в настоящее время на туристическом рынке складывается благоприятная конъюнктура. Ранее Президент России Владимир Путин акцентировал необходимость развития внутреннего туризма и создания необходимой инфраструктуры в регионах страны. По данным агентства «ТурСтат», в 2017 году внутренний туризм в России вырос до 60 миллионов человек благодаря событийному и гастрономическому направлениям.