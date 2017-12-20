​На Советской площади Ярославля завершается подготовка к праздничным мероприятиям, которые будут проходить здесь с 21 декабря по 8 января. Сегодня рядом с главной елкой установили сцену для выступлений творческих коллективов, в Демидовском сквере завершается монтаж большой горки.



– Приглашаем всех ярославцев и гостей города на главную площадь областного центра! Завтра в 17 часов здесь откроется новогодняя ярмарка и состоится концерт, – сказала директор департамента культуры региона Марина Васильева. – Детей и взрослых ждет насыщенная программа. Они смогут заглянуть в резиденцию Деда Мороза и принять участие в мастер-классах, посетить ресторанный дворик, купить продукцию ярославских мастеров, покататься на коньках.



Каждый день у главной елки региона будут проходить соревнования, новогодние конкурсы, представления, квесты, игры и дискотека – с 19 до 22 часов. Полная программа праздника – здесь.



Организация новогодних торжеств в региональном центре финансируется в том числе из внебюджетных источников, за счет средств благотворительного фонда «Центр социальных инициатив Ярославской области».