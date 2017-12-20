​20 декабря в Ярославле прошел IV форум отрядов правоохранительной направленности «Юный друг полиции». На финал в Концертно-зрелищный центр прибыли более тысячи человек практически из всех муниципальных районов региона.



От имени губернатора Дмитрия Миронова собравшихся приветствовал первый заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Костин.



– Движение «Юный друг полиции» активно развивается, сюда приходят для того, чтобы посвятить себя служению Отчизне, – сказал Виктор Костин. – Я хотел бы поблагодарить ваших наставников – педагогов, сотрудников полиции, которые передают вам свой опыт. Но самое главное, чему вы сейчас учитесь, – это ответственность и любовь к Родине. И если вы почувствовали, что выбрали верный путь, что это ваша профессия – дерзайте, приходите в ряды полиции. Вместе будем делать все, чтобы наша страна крепла, развивалась, была самой лучшей и самой достойной.



На торжественную церемонию подведения итогов форума были приглашены не только участники движения «Юный друг полиции», но и их родители, педагоги, наставники, сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел. Перед началом мероприятия на площадке перед КЗЦ открылась выставка спецтехники, имеющейся на вооружении у ярославских полицейских и гвардейцев. А в фойе центра работали диалоговые площадки. Можно было обменяться опытом на совете командиров отрядов «ЮДП» и получить информацию о вузах системы МВД России и их требованиях к поступающим.



Особый интерес у участников и гостей форума вызвали интерактивные площадки-выставки. Там свою работу представляли различные структурные подразделения ярославской полиции: сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков со спецсредствами и служебной собакой, патрульно-постовой службы и ГИБДД со своей амуницией, эксперты-криминалисты с оборудованием.



– Для нас главной задачей движения «Юный друг полиции» – а в нем состоят около трех тысяч детей и подростков региона – является формирование правосознания, патриотическое воспитание, – подчеркнула директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – И, конечно, такой формат проведения форума, возможность непосредственного общения с сотрудниками правоохранительных органов – это эффективная модель профориентационной работы.



Программа продолжилась награждением победителей тематических конкурсов и лучшего отряда «Юный друг полиции», а также показательными выступлениями и праздничным концертом.



Справка



Движение «Юный друг полиции» существует в Ярославской области с 2003 года. В регионе создано 150 отрядов правоохранительной направленности.