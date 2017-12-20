​В парк АО «Ярославльводоканал» поступила новая спецтехника, предназначенная для обслуживания магистральных сетей, – илососные машины ТКМ-620 и ТКМ-610. Благодаря пополнению автопарка предприятия на устранение аварийных ситуаций теперь будет уходить в 2 – 3 раза меньше времени.



– В конце прошлого года был принят региональный закон о передаче полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения с муниципального уровня на региональный. И сейчас уже 9 районов – порядка 85 процентов населения области – обслуживаются двумя опорными водоканалами: северным, Ярославским, и южным, Рыбинским, – отметил заместитель председателя Правительства региона Виталий Ткаченко. – Окончательно процесс передачи полномочий планируется завершить в 2019 году, соответствующие поправки в закон уже внесены в областную Думу. С каждым муниципальным образованием составлена дорожная карта по инвентаризации, постановке имущества на учет и передаче его в казну, а потом в опорный водоканал. У районных властей останется только обязанность заниматься нецентрализованными системами водоснабжения и водоотведения – это, к примеру, колодцы.



Виталий Ткаченко сообщил, что на совете директоров «Ярославльводоканала» принята программа по техническому перевооружению предприятия, поскольку из-за передачи полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения объем работы значительно вырос.



– Для нас крайне важно, что пополнение парка происходит именно в зимний период, традиционно сложный для коммунальных служб, – сказал генеральный директор АО «Ярославльводоканал» Валерий Лещенко. – Новая техника будет оперативно введена в работу, и это станет еще одним условием уверенной эксплуатации сетей и объектов водопроводно-канализационного хозяйства и, как следствие, гарантией предоставления высококачественных услуг потребителям.



Новые машины предприятие закупило на собственные средства. Техника отличается большей, чем у аналогов, производительностью и увеличенной высотой всасывания, что очень актуально при устранении аварий на сетях большого диаметра. Производитель – Тверской завод коммунального машиностроения.



Обновление парка, в котором сейчас более 260 единиц техники, продолжится в 2018 году.



Справка



В прошлом году в своем послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин дал поручение по сохранению уникальных природных символов России, таких как Волга и Байкал.



Инициатором проекта «Чистая Волга» выступил губернатор Дмитрий Миронов. Он поставил перед Правительством региона задачу обеспечить население качественной питьевой водой.



Передача полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения способствует решению этих задач.