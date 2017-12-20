|Сегодня Великосельской средней школе передан автобус серии «Вектор Некст» на 26 мест. Это стало возможным благодаря соглашению между Правительством Ярославской области и «Группой ГАЗ».
Современная, комфортабельная, с высокой степенью безопасности машина впервые выпущена Павловским автозаводом в школьном исполнении. В церемонии передачи автобуса принял участие первый заместитель председателя Правительства Виктор Костин.
– Я считаю, что это замечательный новогодний подарок, очень своевременный именно для этой школы, – сказал Виктор Костин. – Старая машина уже выходит из строя, есть проблемы с ее эксплуатацией. А в этом автобусе ребятам будет очень комфортно и безопасно, потому что каждое место оборудовано специальными удерживающими устройствами. До конца декабря такой транспорт поступит еще и в Некоузский район. В следующем году мы продолжим работу в этом направлении. У нас есть автобусы, которые мы приобретаем за счет средств бюджета, а есть вот такие, которые бесплатно предоставляет «Группа ГАЗ» для наших сельских школ.
Новая машина будет обслуживать Великосельскую и Полянскую основную школу. Протяженность первого маршрута – более 26 километров, второго – почти 8 километров. Планируется 4 рейса в день. Автобус будет перевозить 84 ребенка, часть из них – дошкольного возраста. В самой же Великосельской школе сейчас учатся 200 детей, которые теперь также могут с комфортом отправиться на экскурсии.
На церемонии передачи автобуса присутствовал генеральный директор ПАО «Автодизель» – Ярославский моторный завод Андрей Матюшин.
– Хочу особо подчеркнуть, что на автобусе установлен двигатель экологического параметра Евро-5 нашего производства, – сказал Андрей Матюшин. – Это очень мощный и современный мотор. В сентябре мы уже дарили Ярославской области два школьных автобуса. Их направили туда, где в транспорте особенно нуждались, – в сельские учебные заведения.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
17:45
8 просмотров
2017.12.20 Стартовал III региональный чемпионат «JuniorSkills» 2017.12.20 Новые спецмашины позволят «Ярославльводоканалу» в два-три раза сократить сроки устранения аварий2017.12.20 В финале IV форума «Юный друг полиции» приняли участие более тысячи человек2017.12.20 Завтра на Советской площади в Ярославле начинает работу новогодняя ярмарка2017.12.20 Ярославль вошел в пятерку самых популярных туристических городов России в 2017 году