​Сегодня Великосельской средней школе передан автобус серии «Вектор Некст» на 26 мест. Это стало возможным благодаря соглашению между Правительством Ярославской области и «Группой ГАЗ».



Современная, комфортабельная, с высокой степенью безопасности машина впервые выпущена Павловским автозаводом в школьном исполнении. В церемонии передачи автобуса принял участие первый заместитель председателя Правительства Виктор Костин.



– Я считаю, что это замечательный новогодний подарок, очень своевременный именно для этой школы, – сказал Виктор Костин. – Старая машина уже выходит из строя, есть проблемы с ее эксплуатацией. А в этом автобусе ребятам будет очень комфортно и безопасно, потому что каждое место оборудовано специальными удерживающими устройствами. До конца декабря такой транспорт поступит еще и в Некоузский район. В следующем году мы продолжим работу в этом направлении. У нас есть автобусы, которые мы приобретаем за счет средств бюджета, а есть вот такие, которые бесплатно предоставляет «Группа ГАЗ» для наших сельских школ.



Новая машина будет обслуживать Великосельскую и Полянскую основную школу. Протяженность первого маршрута – более 26 километров, второго – почти 8 километров. Планируется 4 рейса в день. Автобус будет перевозить 84 ребенка, часть из них – дошкольного возраста. В самой же Великосельской школе сейчас учатся 200 детей, которые теперь также могут с комфортом отправиться на экскурсии.



На церемонии передачи автобуса присутствовал генеральный директор ПАО «Автодизель» – Ярославский моторный завод Андрей Матюшин.



– Хочу особо подчеркнуть, что на автобусе установлен двигатель экологического параметра Евро-5 нашего производства, – сказал Андрей Матюшин. – Это очень мощный и современный мотор. В сентябре мы уже дарили Ярославской области два школьных автобуса. Их направили туда, где в транспорте особенно нуждались, – в сельские учебные заведения.