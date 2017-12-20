​20 декабря в областном центре начался III региональный чемпионат «JuniorSkills». Это аналог конкурса рабочих профессий «Молодые профессионалы» («WorldSkills»), только его участники – школьники. За победу в составе 41 команды поборются 72 юниора из Ярославля, Тутаевского, Пошехонского, Ростовского, Рыбинского, Ярославского муниципальных районов. Приглашены 45 экспертов.



– «JuniorSkills» – это программа ранней профориентации, которая дает ребятам новые возможности в поиске своего призвания, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Причем это практико-ориентированный формат. В нем удачно соединились трудовые, игровые, соревновательные моменты, что создает хорошую основу для мотивации детей к выбору той или иной профессии.



Соревнования пройдут в двух возрастных категориях: 10 лет и старше и 14 лет и старше. Демонстрировать свои навыки участники будут в пяти компетенциях: «Мобильная робототехника», «Электроника», «Мультимедийная журналистика», «Фотография», «Экскурсоведение». Две последние – презентационные.



Ярославские школьники включились в движение «JuniorSkills» в прошлом году и уже достигли хороших результатов. В копилке наград – бронза в компетенции «Мобильная робототехника» (10+) и золото у команды «Электроника» (14+).



Итоги чемпионата «JuniorSkills» подведут 22 декабря.