​В Ярославле в бывшей усадьбе Огняновых состоялся открытый показ фильма «Некрасов и «цифровое» поколение». Это работа учащихся школы №4, которая носит имя поэта.



– Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летнего юбилея Николая Некрасова, и с каждым днем мы все ближе к этой дате, – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Так сложилось, что именно наш регион является хранителем историко-культурного и литературного наследия поэта. У нас есть все шансы в 2021 году встретить его юбилей достойно. Да, были годы забвения. И тем более важна работа с молодым поколением. Фильм «Некрасов и «цифровое» поколение» – прекрасный пример такой работы. Нам с вами необходимо дать этому проекту лучшие условия навигации, чтобы та информация, тот культурный код, которые заложены в фильме, дошли до всех, кому нужны знания о великом поэте.



Буквально с первых минут фильма ребята задались вопросом: «А что мы знаем о своем великом земляке – поэте Некрасове?» Опрашивали школьников, представляли костюмированные сценки, декламировали стихи.



Содействие в реализации проекта учащимся оказал институт повышения квалификации «Конверсия».



– Наша задумка в том, чтобы вместе с детьми, родителями, учителями, работниками культуры сделать маленький, крошечный шаг к пониманию русской культуры, русского языка, – сказала генеральный директор института Татьяна Артеменкова. – Фильм о том, что узнали дети, и о том, что в школе образовательный процесс может быть медийным, цифровым. Работа уже ушла во Всемирную паутину, распространилась по социальным сетям, видеохостингам. Позитивный опыт ребят из 4-й школы теперь доступен цифровому поколению всего мира. А за кадром наш с ними кропотливый труд – кастинг, мастер-классы у профессора Степанова, поиск костюмов, съемки.



Фильм «Некрасов и «цифровое» поколение» является одним из победителей областного конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и профинансирован из регионального бюджета за счет средств программы «Государственная поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» на 2016 – 2020 годы.