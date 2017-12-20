​20 декабря в Ярославле представители ярославского отделения Российского движения школьников провели новогоднее мероприятие «РДШ. Шагаем в новое!». Его участники – педагоги и ученики – обсудили итоги работы и планы на будущее.



– Мероприятие, которое проходит сегодня, называется «Шагаем в новое!». А для нас еще очень важно, что ярославское отделение Российского движения школьников шагает в ногу со временем и реализует действительно социально значимые проекты, – сказала первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – Поэтому все больше участников присоединяется к этому движению, а мы продолжим оказывать им активную поддержку.



Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана по инициативе Президента России Владимира Путина в конце 2015 года с целью совершенствования государственной политики в сфере воспитания подрастающего поколения и содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. В Ярославской области региональное отделение РДШ работает с августа 2016 года.



Сейчас участниками ЯРО «Российское движение школьников» являются 7758 обучающихся образовательных организаций из 12 муниципальных образований – Ярославля, Рыбинска, Углича, Гаврилов-Яма, Некрасовского, Некоузского, Ярославского районов и других, а также представители областной детской общественной организации «Содружество детей Ярославии», регионального отделения всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», отряда правоохранительной направленности «Юный друг полиции».



Ярославские активисты РДШ уже реализовали немало проектов, связанных с экологией, с патриотическим воспитанием, пропагандой здорового образа жизни. Среди них – исторический квест «Блокада Ленинграда», интеллектуально-спортивная игра «Мое здоровье в моих руках», профильные смены «РДШ – территория актива», субботники, мастер-классы и конкурсы.