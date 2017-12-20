​20 декабря в Правительстве области обсудили итоги реализации пилотного проекта «Школьное молоко», стартовавшего в регионе в начале учебного года. Ежедневно в его рамках 272 ученика первых классов ярославских школ №17, 47 и 56 бесплатно получали по 200 миллилитров молока в дополнение к основному питанию. Это суточная норма потребления продукта для ребенка.



– Проект имеет двойной положительный эффект для развития региона. С одной стороны, это укрепление здоровья подрастающего поколения, формирование осознанного отношения к здоровому питанию. С другой – поддержка молочной отрасли агропромышленного комплекса, обеспечение для молокоперерабатывающих предприятий стабильного рынка сбыта, – отметила заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка – председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности области Валентина Шишина. – По окончании проекта среди родителей участников пилота было проведено анкетирование, которое показало, что 100 процентов поддерживают программу «Школьное молоко». Активную работу провели и медики, и представители Роспотребнадзора. Даже за такой короткий срок мы увидели положительный оздоровительный эффект.



Реализацию проекта планируется продолжить с нового учебного 2018 года.



– Региональное управление Роспотребнадзора к школьному питанию предъявляет особые требования. Ситуация находится на постоянном контроле. В случае продолжения реализации проекта «Школьное молоко» все стадии будут отработаны, начиная от производителя, поставщика и до подачи молока школьникам, – подчеркнул руководитель управления Роспотребнадзора по Ярославской области Александр Звягин.



В начале декабря заместитель председателя Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович дал поручение Минобрнауки и Минсельхозу России проработать вопрос о мерах по обеспечению обучающихся в общеобразовательных организациях питьевым молоком, кисломолочными продуктами и соком прямого отжима. В Ярославской области эта работа уже ведется.



– Ребята, которые приняли участие в проекте «Школьное молоко», остались очень довольны, – отметила первый заместитель директора департамента образования области Светлана Астафьева. – Для того чтобы реализовать этот проект с нового учебного года, необходимо решить ряд экономических и организационных вопросов. Мы с коллегами продолжим работу в данном направлении. Уверена, что проект будет успешным.



Как сообщила руководитель национальной программы «Школьное молоко» в России Ольга Панова, в стране национальная программа реализуется с 2005 года и за этот период охватила 49 субъектов РФ и 3,5 миллиона школьников. Например, в Удмуртской республике за прошедшие годы на 4,5 процента увеличилась доля здоровых детей, а также доказаны высокие показатели прироста потребления молока.



– Пилотный проект, реализованный в трех ярославских школах, свидетельствует, что программа имеет положительный эффект и нужна региону, – сказала Ольга Панова. – Мы надеемся, что в следующем учебном году Ярославская область вновь станет участником программы.



Для дальнейшей реализации программы во всех субъектах РФ ведется работа по приданию ей федерального статуса, а следовательно, федерального софинансирования.