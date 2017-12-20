​В Правительстве Ярославской области прошел Координационный совет по содействию реализации государственной политики в интересах одаренных детей.



Поддержка талантливых ребят и молодежи – одно из приоритетных направлений социальной политики нашей области. В регионе создана специальная система по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей в сфере образования, науки, культуры, искусства и спорта.



– Время сейчас так быстро меняется, и в работе с детьми трансформируются подходы. Мы должны учитывать эти тренды, для того чтобы использовать возможные механизмы поддержки наших ребят, которые закладываются на федеральном уровне, – отметил первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин. – Конечно, в этом направлении регион выглядит неплохо, но наша цель – быть лидерами. Ярославль должен быть территорией первых.



Сейчас в области работает электронная межведомственная база данных о достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках. Информация о достижениях ребят, их педагогах заносится с удаленных рабочих мест по сети Интернет. Сейчас в базе находятся данные о достижениях 63319 детей, которые стали победителями различных конкурсов, соревнований и олимпиад, а также о 15560 педагогах-наставниках.



– Отрадно, что наши ребята демонстрируют выдающиеся успехи в учебе, одерживают блестящие победы на российских и международных конкурсах, олимпиадах, достойно выступают на спортивных соревнованиях самого разного уровня, – сказала первый заместитель директора департамента образования Светлана Астафьева. – Только в этом году ярославцы принесли в копилку региона медали российских и международных предметных олимпиад, дипломы творческих конкурсов.



Отлично проявили себя ярославцы и на всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиаде «Умницы и умники», Всероссийской олимпиаде школьников по математике, молодежных Дельфийских играх России. К этому добавились победы первенства Европы по шашкам, первенств России по сноуборду, спортивной акробатике, городошному спорту.



В регионе действует ряд программ, которые помогают одаренным детям и молодым людям проявить свои таланты. Эффективно реализуются проекты «Ярославская математическая школа», олимпиада школьников «Умники и умницы Ярославии».



Кроме того, более десяти лет Правительство области назначает губернаторские стипендии одаренным детям и единовременные премии их педагогам, тренерам и научным руководителям. Эта работа ведется в рамках областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» и будет продолжена.