​Заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев провел заседание Координационного совета по вопросам развития туризма, укрепления имиджа, деловой и инвестиционной привлекательности региона. На совещании обсудили план стратегического маркетинга и брендинга территории, а также подвели итоги работы с инвестиционными проектами.



В рамках реализации стратегии «10 точек роста» определены основные направления развития туризма в регионе, которые соответствуют мировым тенденциям. Это городской, гастрономический, событийный и деловой туризм.



– В нашей области находятся три из восьми городов старейшего туристического маршрута Золотое кольцо России, а в Ярославле зарегистрирован товарный знак «Столица Золотого кольца», – отметил Максим Авдеев. – Крупные событийные мероприятия наращивают аудиторию, перерастая из городских праздников в туристические. Так, «Ярославская Масленица» собирает уже 150 тысяч человек и доводит заполняемость гостиниц до 100 процентов. Все крупные событийные мероприятия региона в настоящее время собраны в единый календарь со своей стратегией продвижения.



Первые шаги в позиционировании региона на туристическом рынке уже сделаны. 21 ноября в Ярославле впервые состоялось празднование Дня рождения Золотого кольца, в ходе которого был подписан учредительный договор Союза городов Золотого кольца, а также представлены его бренд и штаб-квартира.



– Мы надеемся, что союз станет ключевым игроком в плане позиционирования Золотого кольца России на туристическом рынке, – подчеркнула директор департамента туризма области Юлия Рыбакова. – В этот день был запущен новый проект «Золотые свадьбы», благодаря которому в Ярославль со всего Золотого кольца съехались семейные пары, отметившие полувековой юбилей совместной жизни. Этот проект планируется сделать сетевым и дать ему развитие во всех регионах, объединенных национальным маршрутом.



Чтобы сориентировать гостей в выборе туристических продуктов, выделены приоритетные темы. В их рамках разработано девять новых брендовых маршрутов, объединяющих сразу несколько районов области: «Советская эпоха в Ярославии», «Культурный код Ярославии», «Ярославское угощение», «Территория первых», «Ретромеханика», «Ярославский крафт», «Города у воды», «Кому на Руси жить хорошо» и «Родина непобедимого адмирала Федора Ушакова».



Продвижение туристического потенциала Ярославской области рассчитано на активное привлечение туристов из других регионов в рамках поручения Президента России Владимира Путина, акцентировавшего необходимость развития внутреннего туризма в России. Поэтому серьезные ресурсы будут задействованы для проведения рекламных кампаний и отраслевых мероприятий в Москве, Московском регионе и Санкт-Петербурге.



Развитие туристической инфраструктуры планируется посредством инвестиционных вливаний. Глава государства неоднократно подчеркивал важность вовлечения бизнеса в эти процессы. Целый спектр проектов, готовых к реализации в разных муниципальных районах области, был представлен в рамках секции «Инвестиции в туризм» на Ярославском инвестиционном форуме. В настоящее время ведется поиск инвесторов под их реализацию. В рамках корсовета принято решение проработать вопрос создания клуба инвесторов, объединяющего предпринимателей и инвесторов для поиска новых бизнес-возможностей и инициатив.



– В этом году мы заложили фундамент серьезных начинаний и проектов. Многие из них подразумевают развитие целых территорий. И в эти процессы уже вовлечены органы власти, специалисты туротрасли и бизнеса, эксперты, – резюмировал Максим Авдеев. – В следующем году ставим задачу выводить эти проекты на реализацию.