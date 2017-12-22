​Получить консультацию по любым вопросам, связанным с капремонтом многоквартирных домов, стало проще. В Региональном фонде содействия капитальному ремонту МКД открылся клиентский центр.



Его создание продиктовано высоким спросом на информацию: ежедневно на многоканальный номер фонда (4852) 77-00-33 поступали сотни звонков, а в пиковые дни нагрузка доходила до двух тысяч обращений. В августе для работы с гражданами была организована кол-группа, а теперь – полноценный клиентский центр.



– Здесь ярославцы смогут получить ответы на все вопросы, связанные с региональной программой капитального ремонта, – рассказал директор Регионального фонда капремонта МКД Эдуард Потапов. – Также граждан будут консультировать наши профильные сотрудники: юристы, строители, инженеры, специалисты отдела формирования программ. Мы хотим, чтобы этот центр стал полноценной площадкой для коммуникаций, поэтому наша следующая задача – организовать на его базе работу межведомственных комиссий по подготовке капитального ремонта и комиссии по приемке проектной документации.



Также в клиентском центре будет постоянно присутствовать сотрудник ЯроблЕИРЦ, который сможет консультировать жителей региона по вопросам, связанным с платежами, льготами, оформлением документов.



– С фондом капитального ремонта мы сотрудничаем почти с самого основания Ярославского областного единого информационно-расчетного центра, с июля 2017 года, – сообщила генеральный директор ЯроблЕИРЦ Любовь Новоселова. – Сегодня мы предоставляем фонду широкий спектр услуг: начисляем плату, учитываем льготы, собираем платежи, ведем судебно-претензионную работу. Отмечу, что в целом уровень собираемости платы за жилищно-коммунальные услуги значительно вырос и составляет 92 – 93 процента. Ранее он достигал максимум 85 процентов. В 2018 году мы планируем довести этот показатель до 96 процентов. Также растет и собираемость взносов на капремонт, и эту положительную динамику мы будем сохранять.



В планах – создание на базе регионального оператора школы капитального ремонта, где раз в месяц будут проходить занятия для всех желающих: собственников, представителей управляющих компаний, строителей.



Для обращений граждан:



– многоканальный телефон (4852) 77-00-33;



– электронная почта: yarfond76@yarmkd76.ru.



Адрес: 150014, Ярославль, ул. Рыбинская, 44.



Режим работы: понедельник – четверг – с 8.30 до 17.30, пятница – с 8.30 до 16.30 (обед – с 12.00 до 13.00).



Прием граждан: вторник и четверг – с 9.00 до 17.00 (обед – с 12.00 до 13.00).