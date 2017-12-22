|В поселке Ивановское Переславского района на площадке у Дома культуры, благоустроенной в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе», прошел спортивный праздник «В гостях у снеговика».
– Жители Ивановского сами выбирали объекты благоустройства, контролировали ход работ и активно помогали, – рассказала глава Пригородного сельского поселения Светлана Трошина. – На приведение в порядок территории у Дома культуры было выделено 570 тысяч рублей. Вместо старого деревянного забора сделано аккуратное металлическое ограждение, установлено освещение.
Всего в населенном пункте по программе «Решаем вместе» в этом году реализовано пять проектов общей стоимостью более трех миллионов рублей.
В Доме культуры произведен ремонт помещений и зрительного зала, обновлен фасад. На улице Ленина установлена огороженная детская площадка с игровыми элементами, во дворе на проспекте Мира – контейнерная площадка, на улице Московской – спортивный комплекс.
Губернаторская программа «Решаем вместе» стартовала в начале 2017 года по инициативе главы региона Дмитрия Миронова. Ключевым направлением работы стало выполнение поставленной Президентом России Владимиром Путиным задачи по формированию комфортной среды для жизни и отдыха граждан. На собраниях люди сами выбирали объекты для включения в программу, реализация проектов шла при поддержке и под контролем местных жителей.
Глава государства дал Правительству России поручение предусмотреть дальнейшую поддержку регионов в реализации проектов по формированию комфортной городской среды в 2018 – 2022 годах.
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вчера, 14:00
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