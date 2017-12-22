​В Ярославле начался процесс обсуждения общественных территорий для включения в губернаторский проект по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе» в 2018 году.



В списке претендентов на благоустройство – 36 объектов этой категории, отобранных с учетом мнения жителей города. На встрече в КСК «Вознесенский» представители общественности и органов власти оценили актуальность проведения работ и заполнили бланки для голосования.



– Губернаторский проект по созданию комфортной городской среды «Решаем вместе» реализуется в регионе по инициативе Дмитрия Миронова с начала года и уже доказал свою результативность, – отметил директор областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов. – Ярославская область вошла в число 15 субъектов Федерации, эффективно выполняющих поручение Президента России Владимира Путина по созданию комфортной среды в городах и сельской местности. Отремонтированы дворы, благоустроены парки и скверы. И в следующем году эта работа будет продолжена.



Дальнейший отбор общественных территорий в Ярославле пройдет в несколько этапов. В районах города состоятся собрания жителей, на которых им, так же как и тем, кто пришел в «Вознесенский», будут предложены бланки для голосования. Кроме того, будет организован онлайн-опрос на сайте проекта «Решаем вместе». Анкетирование пройдет и в торговых центрах, офисах МФЦ.



– По итогам голосования в Ярославле к 1 февраля будет выбрано 18 наиболее популярных общественных территорий – по три в каждом из шести районов города, – сообщил руководитель проектного офиса «Решаем вместе» Евгений Чуркин. – Для всех этих объектов при помощи студентов ЯГТУ будут подготовлены проектные эскизы. После ознакомления с визуализированными планами преобразований ярославцы смогут сделать окончательный выбор и определить шесть проектов-лидеров.



Чтобы учесть мнение большинства горожан, 18 марта одновременно с выборами Президента России пройдет всенародное голосование по выбору территорий для благоустройства. В нем смогут принять участие все жители Ярославля старше 14 лет.



Проект-победитель будет реализован в 2018 году. Остальные войдут в пятилетний план формирования комфортной городской среды в областном центре.



– Губернаторская программа «Решаем вместе» очень эффективна, она нужна жителям города, – высказал свое мнение председатель Ассоциации развития и поддержки общественного самоуправления города Ярославля Евгений Перцев, принявший участие в первом собрании. – Мы считаем, что нужно как следует благоустроить проспект Дзержинского, а именно – превратить в бульвар пешеходную зону, а также преобразить парк 30-летия Победы.